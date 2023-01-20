Россотрудничество не получало уведомлений о проверке "Русского дома" в ФРГ

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что в ведомство не поступали официальные уведомления о проверке "Русского дома" в Германии, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ сообщили, что прокуратура начала проверку организации, которая базируется в Берлине, в связи с возможным нарушением закона о внешней торговле.

"Вся эта информация пока идет из неких хайповых СМИ, то есть ни посольство, ни Россотрудничество таких официальных бумаг по этому поводу не получало на данный момент", – объяснил Шевцов.

Замглавы Россотрудничества отметил, что сведения о якобы проводимой проверке могут быть информационным вбросом на фоне "разных политических процессов".

В ноябре 2022 года посольство ФРГ в Москве отказалось выдать визы сотрудникам Россотрудничества, которые должны были отправиться на мероприятие по русской культуре в Германии. В МИД РФ охарактеризовали этот шаг как проявление антироссийской политики.

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