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Соединенные Штаты готовят союзников для "театра" военных действий против Китая, взяв за образец военную подготовку Украины к конфликту с Россией, заявил французский журналист Фредерик Лассе.

Он напомнил недавнее заявление генерал-лейтенанта Джеймса Бирмана из Корпуса морской пехоты США о том, что после 2014 года Вашингтон серьезно готовился к будущему противостоянию с РФ, обучая солдат ВСУ и прорабатывая способы поддержки Киева.

"Если русские и китайцы объединятся с другими, чтобы бросить вызов нынешнему мировому порядку, американцы не останутся в стороне и мобилизуют своих союзников от Атлантики до Тихого океана", – написал Лассе в своей статье для издания Boulevard Voltaire.

Ранее специалист по Восточной Европе Леонардо Дини заявил, что НАТО, США и Европа могут самым парадоксальным образом потерпеть поражение в случае войны с Россией и ее союзниками. По словам эксперта, если РФ, Китай, Северная Корея, Иран, Индия и Турция объединятся, то они одержат победу и мир станет многополярным.

До этого китайский профессор Ван Вэнь заявил, что в мире происходит беспрецедентное "восстание" государств против установленного Западом порядка, а 2022 год стал годом "девестернизации".

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