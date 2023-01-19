Британцы поддержали слова Лаврова о неспособности США противостоять РФ и Китаю

Фото: kremlin.ru

Читатели британского издания Daily Mail согласились со словами главы российского МИД Сергея Лаврова о неспособности США противостоять РФ и Китаю.

Ранее российский дипломат заявил, что США не располагают достаточным объемом сил для сдерживания РФ и Китая.

"Возможно, это правда, и именно поэтому США пытаются начать тотальную войну с Россией в Европе, надеясь, что страны НАТО сделают свою грязную работу, чтобы Штаты могли свободно пойти один на один с Китаем", – написал один из читателей.

Еще два комментатора поделились мнением, что США бессильны в одиночном противостоянии и не имеют ни единого шанса на победу, несмотря на наличие вооружений.

Другой комментатор назвал граждан США ленивыми и доверчивыми людьми, заявив, что страна слабеет.

До этого Лавров заявил, что Америка путем создания Евросоюза и НАТО преследует цель решить "русский вопрос", подобной Германии во главе с Адольфом Гитлером, которая предпринимала действия для решения "еврейского вопроса". По словам дипломата, США совместно со странами ЕС и Украиной ведут войну против России.

Заявление Лаврова спровоцировало реакцию Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). Его члены призвали главу российского МИД извиниться и отозвать заявления, уточнив, что подобное искажает базовые понятия холокоста.



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