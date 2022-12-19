Сотни тысяч артиллерийских боеприпасов передаст Украине Великобритания в 2023 году – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году в рамках пакета помощи на 250 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета Guardian.

"Великобритания поставит Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов по контракту на 250 миллионов фунтов стерлингов в рамках пакета военной помощи, который уже включает ракетные системы и зенитные орудия", – пишет издание.

До этого СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак приказал провести аудит военной помощи Лондона Киеву. Источники издания BBC утверждали, что среди британских чиновников ходили опасения, что Сунак может оказаться слишком осторожен в вопросах дальнейших поставок оружия Украине.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail назвали помощь Великобритании Киеву способом отмывания денег. Британцы утверждали, что Лондон совместно с Киевом осуществляют финансовые махинации, присваивая себе средства налогоплательщиков.

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