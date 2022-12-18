Глава Генштаба Великобритании выступил за учащение контактов с Москвой

Фото: depositphotos/Fredex

Глава Генштаба Великобритании Тони Радакин заявил, что хотел бы более регулярных контактов с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом он заявил в интервью газете Telegraph.

"Мы всегда говорили, что будем поддерживать связи, но не будем вдаваться в детали того, что обсуждали. Он (Герасимов) очень хорошо придерживался этого. Хотелось бы, чтобы это были более регулярные связи", – заявил он.

Радакин подчеркнул, что хотел бы более прочных связей с Россией, несмотря на то, что разговоры могут быть трудными. Он выступает за любую возможность держать каналы связи открытыми.

Издание подчеркивает, что Радакин также отметил уважительный тон в телеграмме, посланной президентом России Владимиром Путиным королю Великобритании Карлу III по случаю кончины Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что в Великобритании проведут аудит военной помощи Киеву. Это приказал сделать премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!