В парламенте Британии напомнили о сложностях в вопросе исключения России из ООН

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Приостановить членство России в ООН или исключить ее будет сложно, рассказал член британской палаты общин Лео Доэрти, передает RT.

Эту тему Доэрти затронул, отвечая на вопрос своего коллеги Джулиана Стерди, который спросил, намерен ли министр включить "отстаивание идеи" об исключении России в свою "политическую повестку".

Политик рассказал, как выглядит процедура исключения государства из всемирной организации. По его словам, для этого нужно, чтобы Генеральная Ассамблея по рекомендации Совета Безопасности ООН приняла соответствующее решение. Если среди 15 членов будет преодолен порог в девять голосов "за", Россия и Китай наложат на такую рекомендацию вето, считает Доэрти.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова отметила, что это не первые заявления со стороны недружественно настроенных по отношению к Москве стран, связанные с ограничениями работы РФ на площадках ООН.

Она напомнила, что такие предложения звучали из Украины, США и теперь Великобритании. По ее словам, это костяк тех стран, которые хотят установить мировой порядок, основанный на "правилах". Но, по ее мнению, этому "новому" порядку мешает порядок предыдущий – порядок международного права, базирующийся на системе международных отношений, краеугольным камнем которой стала ООН.

Федосова также считает, что на фоне такой политики стран Запада Россия могла бы взять на себя роль инициатора трансформации ООН. Но для этого ей сперва надо достигнуть тех целей, которые она поставила для себя в рамках спецоперации на Украине.

"Россия может взять на себя роль инициатора, например, расширения СБ ООН, если страны, которые сегодня набирают политический вес, будут готовы к мировой трансформации. Ведь понятно, что либо на смену ООН придет другая структура, если Западу удастся экспроприировать всю власть, либо внутри ООН произойдут изменения в соответствии с тем балансом сил, который объективно складывается в мировой политике", – заключила она.

Ранее сообщалось, что США не видят возможности исключить Россию из Совбеза ООН. При этом, как уточнила пресс-секретарь Белого дома, если бы способ исключить Россию из Совбеза ООН существовал, то США немедленно приступили бы к этому.

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