Депутат Якубовский: плата за капремонт может стать дифференцированной в 2025 году

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Минстрой РФ разработал поправки к процедуре начисления взносов на капремонт с 2025 года, сделав ее дифференцированной. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Собственники жилых помещений в домах, где установлены лифты, нуждающиеся в замене, будут платить больше, чем граждане, проживающие в домах без лифтов", – приводит РИА Новости слова депутата.

По словам Якубовского, средний взнос на капитальный ремонт в России составляет 12,6 рубля за 1 квадратный метр – это примерно в два раза меньше экономически обоснованного. В связи с этим для успешной реализации программы капремонта нужно довести тариф до реальных показателей, добавил парламентарий.

Он назвал данное решение безусловно обоснованным, так как лифты являются общим имуществом собственников, а стоимость их замены крайне высока. Кроме того, депутат призвал сделать процедуру капремонта более понятной и прозрачной, чтобы собственник реально видел, на что идут собранные деньги.

О том, что Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта, стало известно еще в конце октября. На сегодняшний день регионы РФ сами рассчитывают взносы на капремонт, используя методические рекомендации по установлению минимального размера ежемесячных платежей.

Министерство также предложило продлить срок действия лифтов в стране на пять лет. Для этого Ростехнадзор проведет техобследование всех объектов и вынесет заключение, на основе которого срок годности лифта продлят, либо, если техсостояние объекта все же не соответствует требованиям безопасности, отдельные его компоненты и узлы заменят.