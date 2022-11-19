МИД РФ назвал экстремистскими идеи США отобрать у России остров Врангеля

Фото: РИА Новости/Вера Костамо

Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов назвал экстремистскими идеи экспертов в США о возвращении российского острова Врангеля американцам, сообщает РИА Новости.

По его словам, принадлежность острова России неоспорима. Также Корчунов ответил, что появление таких идей его не удивило с учетом беспрецедентного обострения отношений двух стран. Посол подчеркнул, что попытки предъявить РФ территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями.

"Наша страна имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет. Предложения же "вскрыть" данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа", – сказал Корчунов.

Он усомнился, что Вашингтон рискнет поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе, при этом пообещал, что ответ Москвы будет незамедлительным.

Ранее в американском издании The Wall Street Journal появилась статья с призывом отнять у РФ остров Врангеля. Отмечается, что эта территория якобы принадлежит США. Остров находится в Северном Ледовитом океане. Он носит название в честь российского мореплавателя и государственного деятеля Фердинанда Врангеля. В 1924 году власти СССР направили на остров экспедицию, поднявшую там советский флаг.

Депутат Госдумы Федот Тумусов высказался по поводу заявлений американской стороны насчет острова Врангеля. Он подчеркнул, что эта территория является российской. По его словам, РФ "ни пяди" своей земли не отдаст.

В свою очередь декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов заявил, что США не смогут отобрать у России остров Врангеля. Он напомнил, что споры о территориальной принадлежности острова Врангеля ведутся уже давно.

По его словам, если американцам не удалось забрать остров на рубеже 1980–1990-х годов, когда СССР, а потом Россия пребывали в состоянии, близком к тотальному кризису, то сейчас, тем более это не удастся.

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