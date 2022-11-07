Политолог рассказал, могут ли США забрать у РФ остров Врангеля

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США не смогут отобрать у России остров Врангеля. Об этом Москве 24 рассказал политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Ранее в американском издании The Wall Street Journal появилась статья с призывом отнять у РФ остров Врангеля. Отмечается, что эта территория якобы принадлежит США. Остров находится в Северном Ледовитом океане. Он носит название в честь российского мореплавателя и государственного деятеля Фердинанда Врангеля. В 1924 году власти СССР направили на остров экспедицию, поднявшую там советский флаг.

Шатилов напомнил, что споры о территориальной принадлежности острова Врангеля ведутся уже давно.

"Американцы также муссировали эту тему еще и во времена Холодной войны. Но тем не менее этот остров был в составе Советского Союза, а потом – Российской Федерации", – напомнил эксперт.





Александр Шатилов декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Если уж американцам не удалось забрать остров Врангеля на рубеже 1980–1990-х годов, когда СССР, а потом Россия пребывали в состоянии, близком к тотальному кризису, то сейчас, я думаю, тем более это не удастся.

Политолог также предположил, с какой целью американские СМИ вернулись к этой теме.

"Такого рода сообщения идут в русле информационного противостояния, информационной войны против Российской Федерации, чтобы, с одной стороны, поднять боевой дух у американского налогоплательщика, а с другой стороны, попугать российское руководство, российское население. Но, как говорится, коротки руки", – подчеркнул Шатилов.

Вместе с тем он посоветовал американским политикам и журналистам быть осторожнее в своих заявлениях и не поднимать подобные темы.

"Недалеко от острова Врангеля находится Аляска, и Фердинанд Врангель в свое время был большим противником ее продажи США, тем более что там есть ряд спорных юридических моментов", – заключил политолог.

Ранее депутат Госдумы Федот Тумусов высказался по поводу заявлений американской стороны насчет острова Врангеля. Он подчеркнул, что эта территория является российской. По его словам, РФ "ни пяди" своей земли не отдаст.



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