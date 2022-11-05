В Госдуме ответили на призыв отдать остров Врангеля США

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Россия не отдаст "ни пяди" своей своей земли, однако американцам стоит подумать над тем, чтобы вернуть Аляску. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил депутат Госдумы Федот Тумусов.

Ранее американское издание The Wall Street Journal написало, что Россия вот уже 100 лет удерживает остров Врангеля, который якобы принадлежит США. Также издание отмечало, что на острове находится военная база РФ, которая угрожает суверенитету Штатов, и что последние должны эту территорию вернуть.

"Остров Врангеля – это российская земля. И мы ни пяди родной земли не отдадим. Тем более в Конституции у нас конкретно написано, <...> ни одного квадратного метра земли мы не должны отдавать", – прокомментировал эту публикацию Тумусов.

При этом он напомнил, что Аляска, которая сегодня принадлежит Соединенным Штатом, является исконно российской землей, поэтому именно Вашингтон должен возвращать территории, а не наоборот.

Ранее китайское издание Sohu предположило, что США могут лишиться Аляски из-за санкций против РФ. Как говорилось в материале, к этому приведет некий российский контрудар.



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