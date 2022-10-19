Американские чиновники пытаются не допустить встречи Байдена и Путина на G20 – СМИ

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Чиновники из Белого дома делают все, что в их силах, чтобы не допустить встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, американский истеблишмент не хочет, чтобы Байден даже случайно столкнулся со своим российским коллегой в коридоре или во время съемки общей фотографии глав государств.

"Власти США предпринимают шаги, которые бы гарантировали, что встреча (президентов США и РФ. – Прим. ред.) не состоится", – говорится в сообщении.

Ранее Джо Байден заявил, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным в обозримом будущем. Свою принципиальную позицию он объяснил тем, что последний ведет жесткую политику и якобы совершает военные преступления.

Саммит "Большой двадцатки" запланирован на 15–16 ноября текущего года. По словам президента РФ, вопрос его личного участия еще окончательно не решен, однако представители России, вероятно, все же посетят мероприятие.



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