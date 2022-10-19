ВСУ потеряли больше 90 человек при попытке захвата ЗАЭС – Минобороны РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 военнослужащих при попытке захватить Запорожскую АЭС. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он рассказал, что рано утром 19 октября две роты ВСУ попытались высадиться на берегу Каховского водохранилища, при этом были задействованы 37 катеров и лодок, 12 из которых тяжелого типа.

"В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен. <...> Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища", – сказал Конашенков.

В результате потери личного состава среди украинских военных превысили 90 человек. Кроме того, были уничтожены 14 лодок ВСУ.

О том, что российские военные отбили попытку захвата ЗАЭС, ранее сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, после высадки противника начался бой, который продлился несколько часов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские войска уничтожили десятки беспилотников ВСУ в районе ЗАЭС

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