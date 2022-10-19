Дуэйн "Скала" Джонсон в шутку спросил, хотят ли британцы еще одного премьера Джонсона

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Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон пошутил по поводу того, готова ли Великобритания к еще одному премьеру Джонсону. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Актер приехал в королевство на премьеру фильма "Черный Адам", в котором исполнил главную роль.

"Вы готовы к новому премьеру Джонсону? А может быть, к премьеру Скале", – в шутку спросил актер.

В 2018 году Джонсон не исключил, что будет баллотироваться в президенты США. Он отмечал, что политика – не его профессия и опыта работы на госслужбе у него нет, поэтому он собирается провести как можно больше встреч с политическими консультантами.

Бывший премьер Британии Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии 7 июля. Место главы правительства страны заняла Лиз Трасс. Политик получила 81,3 тысячи голосов. Она также возглавила британскую Консервативную партию.

Ее правительство столкнулось со шквалом критики. Газета The Guardian сообщила, что Трасс может привести "тонущую" Великобританию к тому, что страна окажется "на обочине". Автор статьи отметил, послужной список Трасс по решению разногласий и налаживания отношений "не внушает оптимизма". В частности, за 12 месяцев в качестве министра иностранных дел она обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами.

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