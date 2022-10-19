Пушилин заявил об успешном наступлении на авдеевском направлении

Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы РФ продвинулись на авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, 11-й полк успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское. Он также взаимодействует с батальоном "Сомали".

"Есть определенные успехи", – сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали 160 украинских солдат на купянском направлении. Действия были совершены с использованием артиллерийских и вертолетных ударов.

Тогда военнослужащие также ликвидировали четыре бронемашины ВСУ, два артиллерийских орудия, два автомобиля и один пикап.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Тогда президент России уточнил, что власти не имеют планов по оккупации украинских территорий.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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