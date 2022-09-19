Посол Украины сообщила о помощи США в подготовке уголовных дел против граждан РФ

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Уголовные дела в отношении россиян на Украине и расследования на международном уровне готовятся при помощи Соединенных Штатов, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"У нас там уже есть группы следователей, и мы получаем большую поддержку от США в этой работе, подготавливая уголовные дела против россиян не только на нашем национальном уровне, но также и расследования международных судов и других стран", – рассказала она в эфире телеканала ABC.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты все больше погружаются в поддержку Украины, приближаясь к тому, чтобы стать одной из сторон конфликта. Он также сообщил о неоднократных предостережениях со стороны России о последствиях поставки американского оружия на Украину.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

