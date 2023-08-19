Трамп собирается добровольно явиться в тюрьму штата Джорджия на следующей неделе – СМИ

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен добровольно явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия на следующей неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Уточняется, что бывший американский лидер собирается прибыть в тюрьму в четверг или пятницу, 24 или 25 августа.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Среди них числятся нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога, подача ложных документов.

Вскоре после этого Дональду Трампу и другим обвиняемым по данному делу предписали до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где их формально арестуют.

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