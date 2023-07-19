Экс-советник Пентагона заявил, что Россия, КНР и Индия подняли бунт против США

Фото: 123RF/mrilkin

Решение России, Китая и Индии о создании новой валюты окажет негативное влияние на американскую финансовую гегемонию. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале London Real.

Он назвал подобный шаг бунтом против финансовой системы США. В странах Африки, Южной Америки и Азии многие сочувствуют русским и воспринимают их действия как сопротивление политике Белого дома, отметил эксперт.

Кроме того, новая валюта будет обеспечиваться золотом, крупные запасы которого находятся в РФ, КНР и Индии.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС собираются ввести новую торговую валюту, которая будет обеспечена золотом. Обсуждение данного вопроса запланировано на предстоящей встрече объединения в Йоханнесбурге.

До этого французский обозреватель Клер Баржелес заявила, что страны БРИКС ускорят процесс дедолларизации, если создадут единую валюту для объединения.

Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту – СМИ