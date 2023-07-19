У секретариата ООН есть еще 90 дней для нормализации сельхозэкспорта РФ – МИД России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Секретариат ООН согласно подписанному меморандуму с РФ может продолжать работу по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта в течение 90 дней. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве отметили, что это как раз тот срок, в течение которого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планировал восстановить доступ к системе SWIFT для "дочерней" или аффилированной структуры "Россельхозбанка".

В МИД также указали на то, что прямое переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT не имеет альтернатив, а попытки использовать прочие каналы организации оплаты сельхозэкспорта призваны создать видимость работы в ситуации.

Ранее Россия отправила уведомления о прекращении черноморской инициативы Турции, Украине и ООН.

В МИД РФ указали, что за все время действия сделки на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

В частности, Россельхозбанк не переподключили к системе SWIFT, а ввоз в РФ запчастей и оборудования для производства сельхозпродукции и удобрений подпал под санкции как товары двойного назначения, подчеркнули в министерстве.

Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное