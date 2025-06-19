Армия Израиля засекла новые пуски ракет из Ирана

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Израильские военные зафиксировали ракеты, запущенные из Ирана в направлении еврейского государства. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Системы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в состояние боевой готовности, чтобы перехватить угрозу. В нескольких районах Израиля звучат сирены тревоги.

Иран 18 июня применил для атаки на Израиль двухступенчатые сверхтяжелые баллистические ракеты "Саджиль". Они имеют большую дальность.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что иранские военнослужащие сумели сломить системы ПВО Израиля и получили полный контроль на воздушным пространством государства.

В свою очередь, израильские истребители за несколько часов нанесли удары по более чем 20 военным целям в Тегеране, в том числе по объектам по разработке ядерного оружия и производству ракет.