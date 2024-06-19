Адорни: Аргентина не станет оказывать военную поддержку Украине

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Аргентина не намерена оказывать военную поддержку Украине и вмешиваться в конфликт, заявил официальный представитель президента Хавьера Милея Мануэль Адорни. Его слова передает РИА Новости.

Адорни уточнил, что Украина может рассчитывать только на помощь в сфере логистики, в гуманитарных вопросах, в том, что касается разминирования территорий.

Ранее посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что власти страны заверили, что не передадут Украине штурмовики французского производства Super Etendard. По словам Феоктистова, российская сторона довела до руководства Аргентины, что передача военной техники Киеву через третьи страны будет расценена в Москве как недружественный шаг.

В апреле этого года правительство Аргентины подало заявку на присоединение страны к Североатлантическому альянсу в качестве глобального партнера.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что данный шаг Аргентины вызывает сожаление и никому не добавит безопасности. Он отметил, что РФ призывает страны здраво оценивать, что такое НАТО и "куда она толкает" международное сообщество.