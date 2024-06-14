Власти Аргентины заверили, что не отправят Украине военные самолеты

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Власти Аргентины заверили, что не передадут Украине штурмовики французского производства Super Etendard. Об этом заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

"Понимаем, что соответствующие переговоры действительно имели место и что обсуждалась возможность передачи самолетов через Францию, которая бы их отремонтировала. По той первой реакции, которую мы получаем в настоящее время, можно сказать, что эти самолеты переданы все-таки не будут", – цитирует дипломата ТАСС.

Посол отметил, что российская сторона довела до руководства Аргентины, что передача военной техники Киеву через третьи страны будет расценена в Москве как недружественный шаг.

Феоктистов также заявил, что РФ разочарована участием Аргентины в контактной группе по военному содействию Украине. Вместе с тем Россия надеется, что аргентинские власти не собираются вмешиваться в конфликт на Украине, особенно путем поставок оружия ВСУ, заключил дипломат.

В апреле этого года правительство Аргентины подало заявку на присоединение страны к Североатлантическому альянсу в качестве глобального партнера.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что данный шаг Аргентины вызывает сожаление и никому не добавит безопасности. Он отметил, что РФ призывает страны здраво оценивать, что такое НАТО и "куда она толкает" международное сообщество.