ГД может обязать иностранцев подтверждать законность нахождения в РФ при покупке сим-карт

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Пункт об обязанности предоставлять информацию, подтверждающую законность нахождения иностранцев в России, при заключении абонентского договора проработают ко второму чтению проекта об ужесточении процедуры выдачи им сим-карт. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи сим-карт иностранным гражданам. Для них также будет обязательным включение в договор кода идентификации применяемого устройства (IMEI) и указание информации о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП при применении "служебной" сим-карты.

В ходе пленарного заседания ГД Хинштейн также обратил внимание на важность решения вопроса об ограничении числа абонентских номеров, которые работодатель может предоставлять сотруднику, не имеющему российское гражданство.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, в соответствии с которым в России может начать действовать режим высылки для иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания на территории государства. В случае полного принятия данной инициативы изменения будут внесены в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

