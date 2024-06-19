FBN: Байден начал кричать на журналистов после переговоров со Столтенбергом

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Джо Байден начал неожиданно кричать на журналистов после окончания переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Forbes Breaking News.

На ролике видно, как по окончании переговоров журналисты сразу же начали задавать главе Белого дома интересующие их вопросы. В ответ на это Байден стал издавать непонятные звуки. Представители прессы сделали вывод, что президент США передразнивал их.

Ранее бывший президент США Барак Обама помог Байдену покинуть сцену после встречи со сторонниками на предвыборном концерте в Лос-Анджелесе. После завершения мероприятия Байден и Обама стояли на сцене прощаясь с гостями. В какой-то момент экс-президент США уже начал направляться в сторону выхода, однако Байден продолжал неподвижно стоять и улыбаться.

Позже заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бэйтс прокомментировал поведение Байдена, заявив, что тот на самом деле якобы приветствовал своих сторонников со сцены.