19 мая, 23:56Политика
Глава РФПИ Дмитриев заявил, что РФ и США будут прекрасными экономическими партнерами
Фото: depositphotos/denisismagilov
Россия и Соединенные Штаты станут отличными экономическими партнерами. Таким мнением поделился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Россия и США могут и будут прекрасными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству на благо обеих стран и всего мира", – написал Дмитриев в соцсети X.
Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. Он длился более двух часов. Лидеры стран обсудили украинский конфликт, а также отношения между Москвой и Вашингтоном.
По итогам переговоров Трамп заявил, что российская сторона заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта. Лидер США также сообщил о достигнутом прогрессе в урегулировании на Украине.
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