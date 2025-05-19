Глава РФПИ Дмитриев заявил, что РФ и США будут прекрасными экономическими партнерами

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Россия и Соединенные Штаты станут отличными экономическими партнерами. Таким мнением поделился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Россия и США могут и будут прекрасными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству на благо обеих стран и всего мира", – написал Дмитриев в соцсети X.

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером 19 мая. Он длился более двух часов. Лидеры стран обсудили украинский конфликт, а также отношения между Москвой и Вашингтоном.

По итогам переговоров Трамп заявил, что российская сторона заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта. Лидер США также сообщил о достигнутом прогрессе в урегулировании на Украине.