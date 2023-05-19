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16:29

Политика

Одна из украинских ТЭС прекратила работу из-за повреждений

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Одна из теплоэлектростанций на Украине прекратила работу после того, как получила повреждения в результате обстрела. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании ДТЭК.

"Сегодня днем <...> были повреждены магистральные линии, которые обеспечивали выдачу мощности одной из ТЭС ДТЭК Энерго", – говорится в сообщении.

В компании не уточнили, о каком именно объекте идет речь. В настоящее время специалисты работают над возобновлением подачи энергии.

В ночь на 19 мая воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о взрывах в Черниговской, Киевской и Хмельницкой областях страны. Позже появилась информация о взрывах во Львове.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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