Командир отделения ВСУ признал, что Артемовск следовало сдать после потери ключевых высот

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

В Артемовске повторяется ситуация с Соледаром, город нужно было давно оставить. Такое мнение высказал командир отделения ВСУ Владимир Кривенко.

"Теперь мы знаем результат под Соледаром. Бахмут (украинское название Артемовска. – прим. ред.) – город побольше, но все же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты", – приводит его слова РИА Новости.

Военный заявил, что ВСУ потеряли очень много людей под Соледаром, так как взаимодействие между батальонами не было налажено должным образом. Он также отметил, что у прибывающих бойцов не было достаточной подготовки.

Ранее сообщалось, что штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в Артемовске. Поддержку штурмовикам оказывает оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группировки войск.

Российские силы взяли под контроль около 90% Артемовска. Тем не менее согласованного отступления ВСУ пока нет.