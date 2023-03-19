Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлению Минюста ФРГ об аресте россиян

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить заявления министра юстиции ФРГ об аресте граждан РФ, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии", – заявили в СК.

17 марта досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию этого судебного органа.

Позже министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что арестует Владимира Путина в случае его визита в ФРГ, поскольку Германия подчиняется юрисдикции МУС.

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