Джонсон готовит сенсационные данные о невиновности по делу о "ковидных" вечеринках – СМИ

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается обнародовать некие "сенсационные" доказательства, которые должны будут оправдать его по делу о вечеринках в период локдауна из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники.

По информации издания, доказательствами невиновности Джонсона послужат сообщения от его советников, которые утверждали, что антиковидные правила не были нарушены во время этих вечеринок.

Сообщения о вечеринках в правительственной резиденции во время локдауна в Великобритании появились в декабре 2021 года. Расследованием ситуации занялся в том числе Скотленд-ярд.

Вскоре Борис Джонсон принес извинения перед согражданами за эти вечеринки. Он добавил, что ему необходимо вынести уроки из произошедшей ситуации.

В апреле прошлого года Джонсон оплатил штраф за вечеринки во время карантина и еще раз извинился за случившееся.

Премьер-министра Великобритании обвинили в нарушении антиковидных правил

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