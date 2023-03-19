В Германии заявили об окончании эпохи дешевого российского газа

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В ФРГ прошла эпоха дешевого российского газа, немцы должны привыкнуть к более высоким ценам. С таким заявлением выступил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

"Оптовые цены на газ, которые в конце лета выросли до более чем 300 евро за мегаватт, упали примерно на 50 евро. Это намного больше, чем в 2021 году, но является новой нормой", – сообщил он в интервью Rheinische Post.

Он также указал на определенные риски в этом вопросе, с которыми может столкнуться Германия. К примеру, по его словам, если в конце текущего года зима будет не такой мягкой, как прошедшая, то потребители могут отказаться экономить.

Мюллер также не исключил сценарии, при которых терминалы СПГ будут работать не по плану. Кроме того, он напомнил, что ФРГ обязана будет помочь другим странам в случае проблем с энергобезопасностью.

По его словам, некоторые страны Европы – в частности, Венгрия и Австрия – все еще импортируют российский газ, тогда как в ФРГ он больше не поступает по трубопроводам. Так, часть европейского спроса на газ все еще покрывается за счет РФ. Однако, как добавил Мюллер, это не запрещено санкциями Евросоюза.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что за восемь месяцев Германия стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России. Он добавил, что за это время страна полностью преобразовала свое энергоснабжение.

До этого СМИ сообщали о том, что для транспортировки нефти в Европу Вашингтон задействует супертанкеры, поскольку суда, на которых можно располагать меньший объем, забронированы для российской нефти.

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