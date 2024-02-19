19 февраля, 05:53Политика
Войска РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении – МО РФ
Фото: министерство обороны РФ
Российские подразделения за сутки сорвали восемь попыток ротации украинских войск на южнодонецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Александра Гордеева.
Он уточнил, что попытки ротации ВСУ были сорваны в районах Старомайорского, Ровнополя, Шевченко, Дорожнянки и Луговского.
Кроме того, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы РФ нанесли удары по опорным пунктам и местам скопления живой силы противника в районах Урожайного и Приютного.
В результате были уничтожены 14 пунктов временной дислокации, четыре пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов украинской армии.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла более 1,5 тысячи человек во время освобождения Авдеевки Вооруженными силами России. По данным ведомства, в общей сложности площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
До этого российская армия нанесла групповой удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса, которые занимаются производством авиадвигателей и минометных боеприпасов. Все объекты были поражены.
Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения
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