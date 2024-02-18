Российский офицер в окружении дважды вызвал на себя огонь "Градов"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров отдал приказ оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а сам вызвал огонь "Града" на себя. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Попали в окружение. То есть находились в лесополосе. Противник зашел на танках, на БТР к нам в тыл, и по лесополосе подходила пехота противника. Мы встали в круговую оборону, и дошло до прямого контакта с противником", – рассказал он.

Как отметил командир, сначала техника наносила удары по лесополосе. Его военные находились в траншеях, поэтому обошлось без серьезных ранений.

Пивоваров приказал занять более выгодные позиции, после чего вызвал огонь на себя и вышел из окопа последним.

"Ни о чем не думал в тот момент. Думал, самое главное, если не получится выйти всем, то как можно больше забрать с собой противника", – сказал он.

Ранее СМИ писали о том, что критическая ситуация ВСУ на передовой на самом деле еще хуже, чем признают сами военнослужащие. В частности, по данным журналистов, украинские военные больше не смогут удерживать свои нынешние позиции, так как им не хватает артиллерийских боеприпасов.

О серьезной нехватке артиллерийских боеприпасов до этого сообщало издание The Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, на один снаряд ВСУ приходится около 10 российских боеприпасов.

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