Послание о Пушкине появилось на постаменте снесенного памятника в Кривом Роге

Фото: телеграм-канал "На самом деле в Днепре"

На постаменте снесенного памятника русскому поэту Александру Пушкину в украинском Кривом Роге неизвестные оставили надпись, адресованную киевским властям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Пушкин вечен, а вы – нет", – написали неизвестные на русском языке.

Власти Кривого Рога 15 ноября снесли памятники Пушкину и Михаилу Лермонтову.

Ранее украинские власти приняли решение о сносе памятника композитору Петру Чайковскому в Черкасской области. По мнению потомка русского композитора Дениса фон Мекка, этот инцидент является вопиющим примером того, что странам нужно задумываться о сохранении культурных ценностей. Помимо этого, там также снесут памятники декабристам и посвященную им стелу.

Кроме того, украинские власти планируют переименовать еще более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению местного правительства, так или иначе связаны с Россией. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной раде.

