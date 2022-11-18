Шахназаров назвал ЧП в Польше переломным моментом

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Российский кинорежиссер, политический аналитик Карен Шахназаров прокомментировал инцидент с падением ракеты на территории Польши.

По его словам, то, что мир узнал правду об украинской провокации в Польше, может стать переломным моментом в вопросе конфликта между Москвой и Киевом.

"Весь мир узнал правду. Именно этот момент и может стать ключевым и одновременно переломным в вопросе украинско-российского конфликта", – приводит слова Шахназарова РИА Новости.

Режиссер отметил, что в вопросе попадания ракет в Польше наблюдаются нелогичные вещи.

"Если бы Польша по итогам расследования объявила, что это дело рук России, то началась бы третья мировая война, а Варшава сказала, что это украинские ракеты. Итог – ничего, вообще никаких действий", – подчеркнул Шахназаров.

Ранее СМИ сообщили, что США призвали Европу и президента Украины Владимира Зеленского осторожнее комментировать инцидент в Польше. Американские чиновники якобы просили воздержаться от категоричных заявлений, пока расследование не завершено.

Ракета упала на территорию Пшеводува в Польше 15 ноября. В результате погибли два человека.

Изначально президент республики Анджей Дуда назвал вероятной версию о том, что ракета принадлежит России. Позже он заявил, что снаряд "с высокой вероятностью" принадлежит Украине.

Между тем власти России попросили Варшаву остановить все антироссийские спекуляции по данной теме.



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