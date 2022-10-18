Илон Маск охарактеризовал украинский конфликт как "первую войну дронов"

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Американский миллиардер Илон Маск назвал конфликт на Украине "первой войной дронов". Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на заявление Маска в соцсетях.

Такое мнение основатель компаний SpaceX и Tesla высказал в качестве реакции на материал газеты Independent об успешном применении беспилотников со стороны России в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее предприниматель объяснил важность Крыма для России. По словам Маска, наличие территории у РФ можно соотнести с владением Америкой Гавайями и Перл-Харбором. В своем заявлении миллиардер уточнил, что Крым является ключевой частью России.

До этого Маск выдвинул собственный план, направленный на урегулирование украинского конфликта. Инициатива миллиардера имеет 4 пункта. План предполагает установление Крыма "федеральной частью России".

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