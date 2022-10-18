Блинкен заявил о необходимости мирового лидерства США

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что миру нельзя позволить остаться без руководства США, передает РИА Новости.

По его словам, если США не занимают лидерскую роль, это означает одно из двух – ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с интересами США или никто не занимает. В последнем случае, как заявил Блинкен, получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие.

Ранее профессор Гаванского института международных отношений Хуан Санчес Монро заявил, что высокий уровень международной напряженности сегодня представляет большую опасность для мира, чем во время Карибского кризиса 1962 года. Эксперт пояснил, что негативным аспектом этого кризиса является то, что практически нет переговоров. По его словам, когда дипломатия не работает, только оружие может решить проблему, что делает конфликт намного ближе к горячему.

К основным причинам напряженности профессор отнес агрессивность внешней политики США для сдерживания действий других стран. Как добавил Санчес, противники России сегодня пытаются вывести эскалацию на Украине за ее пределы, а также вынуждают Москву к более решительным действиями по отношению к инфраструктуре Киева.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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