РФ внесла в стоп-лист 54 граждан Великобритании

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Москва внесла в стоп-лист 54 британских граждан в качестве ответной меры на агрессивную антироссийскую политику Лондона. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В список были включены политики, представители силовых структур, юристы и журналисты.

"В обновленный перечень, в частности, вошли активно лоббирующая международную спортивную изоляцию России министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер и ответственная за поставки на Украину вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди", – говорится в сообщении.

В частности, были введены санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, руководства британской частной военно-разведывательной компании "Prevail Partners", которая принимает участие в предоставлении Киеву сведений.

"По имеющимся сведениям, представители этой компании неоднократно посещали Киев для согласования вопросов подготовки диверсионно-разведывательных групп для последующей отправки в зону боевых действий", – добавило ведомство.

Кроме того, в перечень стоп-листа попали журналисты британских СМИ, включая BBC и Guardian Media Group. МИД РФ пояснил, что они причастны к клевете против РФ для продвижения в медиапространстве, а также распространению дезинформации о РФ.

Въезд в страну закрыли и для представителей руководства таких пиар-агентств, как "Институт общественных связей", "Международная ассоциация связей с общественностью" и "Ассоциация общественных связей и коммуникаций".

Ведомство добавило, что Великобритания получит отпор при дальнейшем антироссийском курсе.

Ранее Великобритания добавила 19 новых позиций в антироссийский санкционный список. В него включили российскую компанию по разработке электроники "СМТ-АйЛогик", зарегистрированную в Санкт-Петербурге компанию Stout и поставщика высокотехнологичных электронных компонентов "ТестКомплект".

До этого Лондон расширял список 31 июля. Тогда в него добавили 6 физических лиц в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом). Под санкции попали судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель-эксперт Данила Михеев.

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