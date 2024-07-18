Алаудинов заявил о хороших результатах продвижения на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие показывают хорошие результаты с продвижением на донецком направлении, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, войска РФ ежедневно берут под контроль новые населенные пункты. Он уверен, что спецоперация на Украине завершится в 2024 году победой России, какое бы оружие ни дали Вооруженным силам Украины.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Тем самым улучшив свое тактическое положение. До этого подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Шумы в ДНР и нанесли поражение механизированной бригаде и бригаде теробороны ВСУ.