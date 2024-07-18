Сенатор Пушков прокомментировал слова Дуды о войне с Россией

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Заявляя о вероятном конфликте между РФ и НАТО, президент Польши Анджей Дуда, вероятно, сам не до конца понимает, о чем говорит. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал сенатора Алексея Пушкова.

Политик указал, что высказывание лидера Польши – это не просто риторика. Он, по мнению Пушкова, выражает мнение половины руководства стран – членов Североатлантического альянса.

"Большая жара сейчас в Европе, мозги плавятся у некоторых. Вывод: Дуда самонадеян. Такими были его предки, которые дважды обрекли Польшу на национальную катастрофу", – добавил он.

В заключение Пушков подчеркнул, что "иногда лучше молчать, чем говорить".

Ранее Дуда сказал, что победа РФ в проводимой спецоперации на Украине может привести к войне с НАТО. Он считает, что потенциальная война России и Запада будет невероятно близка. Альянс, по его словам, уже готовится к боевым действиям.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласился с заявлением польского лидера. Кремль не разделяет таких прогнозов, уточнил он.