В Пентагоне заявили, что ВСУ необходимы годы для достижения уровня ВС РФ в воздухе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Доведение военных возможностей украинских войск в небе до уровня РФ требует годы финансовых вложений и обучения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета штабов Пентагона Марка Милли.

"Десять F-16 – это два миллиарда долларов, у русских – сотни истребителей четвертого и пятого поколения. Если мы попытаемся довести до паритета с Россией – один к одному, два к одному, – мы говорим о большом количестве самолетов", – сказал он.

Милли отметил, что Вашингтон концентрируется на обеспечении Киева возможностями противовоздушной обороны.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что программа подготовки украинских летчиков в государствах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может стартовать уже через две недели.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что сам факт появления на Украине американских истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие, будет рассматриваться РФ как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Министр добавил, что в ходе боевых действий ВС РФ не станут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель под доставку ядерных вооружений или нет.

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