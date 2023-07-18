Авиация РФ нанесла удар по пункту дислокации украинских войск в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская авиация нанесла удар при помощи управляемых боеприпасов УПАБ-500 по пунктам временной дислокации ВСУ около Серебрянки и Северска в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Кроме того, вертолеты армейской авиации нанесли удары по скоплениям украинской армии в районах Курдюмовки и Клещеевки, а ракетчики ВС РФ поразили склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункт расположения СБУ в Краматорске, а также пункты дислокации противника в Константиновке.

Астафьев добавил, что артиллерия группировки нанесла огневой налет по складу боеприпасов ВСУ в районе Верхнекаменского. Были уничтожены минометы украинских боевиков около населенных пунктов Белогоровка и Ступочки.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские военные активно наступают на купянском направлении и продолжают наступление на авдеевском и марьинском.

До этого в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие отразили 15 атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении, потери украинской армии составили до 270 человек.

ВС РФ уничтожили опорный пункт и склад с боеприпасами ВСУ на краснолиманском направлении