Российские военные отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие отразили 15 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, потери украинской армии составили до 270 человек, сообщается в сводке Минобороны от 16 июля.

Также в ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки на херсонском направлении было ликвидировано до 50 бойцов ВСУ и три артиллерийские системы M777 производства США.

Кроме этого, в Минобороны РФ уточнили, что российские системы ПВО за последние 24 часа перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и две переоборудованные в ударный вариант ракеты С-200.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск Центр перешли в контратаку на краснолиманском направлении и продвинулись вглубь обороны ВСУ на 1,5 километра, а также на 2 километра по фронту.

Министр обороны РФ добавил, что в ночь на 11 июля в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении ВС РФ уничтожили более 70 украинских военнослужащих и 8 боевых машин пехоты. Планы Украины по наступлению были сорваны, резюмировал он.



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