"Известия": въезд в РФ могут запретить иностранцам из нежелательных организаций

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Генпрокуратура предложила запретить въезд в Россию иностранным гражданам, которые работают в нежелательных организаций. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо ведомства в МВД РФ.

В апреле этого года МВД разработало законопроект, формирующий новый подход к регулированию в миграционной сфере. В документе, в частности, есть статья 13, которая оговаривает обстоятельства, исключающие прибытие или пребывание в РФ для иностранных граждан. Такое ограничение коснется тех, кто выступает за насильственное изменение основ конституционного строя.

Генпрокуратура предложила дополнить данную статью запретом на въезд иностранцев из нежелательных зарубежных организаций. В ведомстве считают данную норму необходимой для того, чтобы страна могла тщательнее защищаться от влияния извне.

На сегодняшний день РФ признала нежелательными на своей территории 166 иностранных и международных неправительственных организаций.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции России внесло Германский исторический институт (DHI Moskau) в список нежелательных организаций.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности признавать нежелательными в России любые зарубежные организации, в том числе те, учредителями которых выступают иностранные госорганы.