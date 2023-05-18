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В НАТО создается первый после холодной войны детальный план обороны на случай вооруженного конфликта с Россией, сообщил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр, которого цитирует агентство Reuters.

Он призвал быть готовы к тому, что конфликт с Россией может возникнуть в любое время. По его словам, разработанные ранее руководства и документы не подходят под гипотетическую ситуацию войны, поскольку НАТО долгое время была ориентирована на конфликты меньшего масштаба и интенсивности.

Он добавил, что Альянсу нужно также переработать концепт модернизации и логистики своих подразделений. Ожидается, что новый план будет представлен и утвержден на саммите НАТО в Вильнюсе с 11 по 12 июля.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли сообщил, что риск вооруженного конфликта России и НАТО является очень реальным. Он добавил, что Киев явно не настроен на развитие масштаба вооруженного конфликта. По его мнению, угроза эскалации связана с высокой эмоциональностью ситуации.

Милли сказал, что ежедневно Вооруженные силы США рассчитывают возможность эскалации конфликта в своих действиях и действиях российской стороны. Это связано с тем, что последствия эскалации могут быть очень серьезными. Он подчеркнул, что возможный вооруженный конфликт между США и РФ также несет суровые последствия. Кроме того, гипотетический конфликт НАТО и России способен опустошить обе стороны.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны Запада заранее готовились к противоборству с Россией. По его словам, был задействован военный потенциал и возможности практически всех стран НАТО.

Шойгу считает, что военная помощь только затягивает конфликт, а в итоге возвращается бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире.

