Минобороны РФ сообщило о попытке вклинения подразделений ВСУ в Белгородской области

Фото: Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP

Киев принял попытку вклинения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области в направлении Демидовки и Прилесья на фоне разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Таким образом Украина хотела создать негативный фон вокруг запланированных на вечер 18 марта переговоров двух лидеров по вопросам урегулирования конфликта. Целью также была дискредитация мирных инициатив президента США, считают в ведомстве.

Первая попытка была зафиксирована в 05:50 по московскому времени. Всего в течение дня было осуществлено пять атак в период с 17:30 до 18:45. В провокациях участвовали до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники, включая пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения, установку дистанционного разминирования УР-77 и четыре автомобиля.

Однако в оборонном ведомстве заявили, что все атаки были отбиты подразделениями прикрытия границы группировки войск "Север", артиллерией и FPV-дронами. Благодаря их действиям потери ВСУ составили до 60 человек, один танк, семь бронемашин, три инженерные машины разграждения и автомобиль.

"Оставшиеся боевики рассеяны, противник от дальнейших атак отказался", – добавили в Минобороны РФ.

Вместе с тем по вскрытым местам скопления личного состава и резервов ВСУ в Сумской области ВС РФ нанесли 30 авиационных и ракетных ударов, 13 ударов армейской авиацией, удары РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", а также два удара тяжелыми огнеметными системами. Использовано 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противник понес значительные потери.

"Таким образом, провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана", – подытожили в ведомстве.

Переговоры, начавшиеся в 17:00 по московскому времени во вторник, 18 марта, продлились более двух часов. Этот звонок стал второй беседой лидеров стран после вступления Трампа в должность. Белый дом отмечал, что он прошел хорошо.

В рамках переговоров Владимир Путин заявил, что Москва и Киев в среду, 19 марта, проведут обмен пленными по форуме "175 на 175 человек". Кроме того, Россия передаст Украине "в качестве жеста доброй воли" 23 тяжело раненных украинских военнослужащих.

