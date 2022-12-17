Шольц призвал возобновить связь с Россией после окончания конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Дмитрий Бурлаков

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что после окончания боевых действий на Украине, Германии необходимо возобновить связь с Россией. Такое мнение он высказал в беседе с изданием Süddeutsche Zeitung.

"Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией", – заявил глава немецкого государства.

При этом, размышляя о своем возможном визите в Москву в 2023, году Шольц заявил, что для начала России необходимо завершить боевые действия на Украине.

До этого глава ФРГ заявил, что после окончания СВО на Украине Германия может возобновить с РФ сотрудничество в экономической отрасли. По его словам, после завершения боевых действий Россия останется крупнейшим государством в мире, откуда возникает сигнал подготовки к моменту возобновления связи заранее.

Ранее Шольц сообщил о возможности обсуждения с РФ темы контроля вооружений в Европе. При этом единственным условием для начала переговоров он снова назвал завершение конфликта на Украине.



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