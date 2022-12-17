В МИД предупредили ЕС об экономических проблемах из-за новых санкций против РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Очередной пакет антироссийских санкций никак не изменит отношения с Евросоюзом, но при этом добавит последнему социально-экономических проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой приводится на сайте ведомства.

"ЕСовские руководители неспособны выбраться из замкнутого круга рестрикций и признать тщетность всех антироссийских санкций. <...> Нынешний "пакет" будет иметь тот же эффект, что и все предыдущие – обострение социально-экономических проблем в самом Евросоюзе", – заметила дипломат.

Она напомнила, что решения европейских властей уже привели к дефициту энергоносителей, колоссальной инфляции и угрозе деиндустриализации региона. Кроме того, по ее словам, санкции бьют не только по самой Европе, но и по развивающимся странам, которые не могут конкурировать с ней в борьбе за ресурсы.

Накануне Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ. В него вошли решения об отзыве лицензий у ряда российских СМИ, запрете на экспорт авиационных технологий, а также ограничения в банковском секторе.

Кроме того, санкционный список был пополнен новыми физическими и юридическими лицами РФ. В него вошли в том числе телеведущие Борис Корчевников, Марина Ким, певец Григорий Лепс, кинорежиссер Никита Михалков.



ЕС ввел новые санкции против российских политиков, военных и артистов

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