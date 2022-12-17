В ЦРУ считают, что Россия не хочет переговоров по урегулированию украинского конфликта

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Переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине нет, потому что их не желает Россия. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьезности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим", – приводят его слова РИА Новости.

Бернс уточнил, что по оценкам ЦРУ, Москва не настроена на реальные переговоры.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что время для переговоров по урегулированию конфликта на Украине еще не пришло. По его словам, Вашингтон продолжит оказывать Украине военную поддержку, чтобы обеспечить Киеву "наилучшее положение на поле боя".

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его призывают к проведению переговоров с Москвой. При этом он заявил, что "не видит предмета для разговора".

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