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Украина продолжит существовать, если к власти придут люди, которые завершат денацификацию, считает декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его мнению, в противном случае страна перестанет существовать. Эксперт подчеркнул, что в рамках спецоперации необходимо перекрыть выход Украины к морю, поскольку именно морским путем осуществляется поставка западных систем вооружения.

Кот также не стал исключать возможность размещения военной базы РФ на западных границах Украины.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Запад будет настаивать на том, чтобы Киев сел за стол переговоров. При этом украинской стороне придется уступить часть земель, поскольку ВСУ не могут взять их под свой контроль, добавил он.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что Россия никогда не имела ничего против мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его мнению, украинская сторона "выбросила в печку" стамбульские договоренности и не хочет вести переговоры.



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