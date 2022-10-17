В МИД РФ исключили демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее

Фото: Минобороны РФ

РФ исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее, станция не может оставаться неохраняемой, сообщил заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов.

"Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления Вооруженных сил Украины", – цитирует его РИА Новости.

Воронцов напомнил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии предложил сделать зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг станции. Российская сторона, по словам замглавы российской делегации, данную инициативу одобряет, однако следует договориться о параметрах этой зоны.

"Важно также обеспечить, чтобы, пока ведутся переговоры и при любом их исходе, атаки на станцию были бы полностью прекращены", – заключил Воронцов.

5 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты Запорожской АЭС должны быть приняты в федеральную собственность. Указом также установлен статус эксплуатирующей организации ЗАЭС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель негативно отреагировал на переход Запорожской АЭС под управление России. Он отмечал, что ЗАЭС необходимо вернуть Украине. Кроме того, по словам Борреля, на станции необходимо организовать усиленное присутствие членов МАГАТЭ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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