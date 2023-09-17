Столтенберг заявил, что Украина когда-нибудь будет в НАТО

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не сомневается, что Украина в итоге вступит в НАТО. Его слова приводит газета Funke.

"Нет сомнений, что Украина в итоге окажется в НАТО", – подчеркнул он.

Что касается вооруженного конфликта, представитель военно-политического блока не стал делать прогнозы, когда он закончится. Однако он призвал готовиться к продолжительным боевым действиям.

Столтенберг заявил, что Киеву нельзя переставать бороться. По его мнению, это будет означать прекращение существования Украины. Он также считает необходимым разработать гарантии безопасности для страны.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что сообщения о якобы ведущихся в НАТО дискуссиях о членстве Киева в Альянсе в обмен на территориальные уступки Москве не соответствуют действительности.

По его словам, Вашингтон по-прежнему воспринимает Украину как будущего члена НАТО. Аналогичную позицию подтвердили члены блока во время последних саммитов, добавил он.

В свою очередь, Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс намерен оказывать поддержку Украине, пока она не победит.



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